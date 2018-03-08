Ялуторовск приглашает на ХХIV фестиваль имени Саввы Мамонтова

Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественное открытие фестиваля народного творчества им. С.И. Мамонтова состоится в 10 часов 24 марта в Ялуторовске, сообщает департамент культуры Тюменской области.

На сцене дворца культуры пройдут состязания в одной из конкурсных номинаций "Эстрадный вокал" и состоится награждение участников конкурсной номинации "Декоративно – прикладное творчество", а в детской школе искусств им. С.И. Мамонтова запланирован конкурс инструментального исполнительства в номинациях "Духовые и ударные инструменты" и "Струнные инструменты".

В течение двух недель коллективы, исполнители, самодеятельные авторы, юные художники, мастера декоративно-прикладного творчества будут демонстрировать свои способности в вокале, хореографии, изобразительном искусстве, декоративно-прикладном и литературном творчестве, инструментальном исполнительстве, хоровом пении.

Подведение итогов и награждение победителей и участников фестиваля состоится в апреле на заключительном гала-концерте.