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Первые стажировки для организаторов крупных городских событий прошли в Тюмени

14:24 08 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Будущие организаторы прошли стажировку на образовательной программе грантового конкурса "Моя идея". Участники курсов включались в работу команды "Моей территории" и применяли полученные знания на практике.

Во время стажировки они разделились на команды и занялись организацией одного из блоков. Например, в первый день образовательной программы, встречали и регистрировали участников, помогали федеральным экспертам в проведении тренингов и следили за исправностью технического оснащения. Во второй день будущие организаторы курировали мероприятие, в котором участвовали 26 экспертов.

Напомним, что в середине февраля в мультицентре "Моя территория" стартовало обучение проектному менеджменту и администрированию, которое состоит из трех этапов — коммуникативной игры, образовательной программы и стажировки. 

С конца февраля по 13 марта в мультицентре "Моя территория" проходят лекционные и практические сессии от региональных спикеров, посвященные проектному менеджменту, основам администрирования, грамотному выступлению на публике, работе с недовольными участниками проектов. Пройти обучение может любой желающий абсолютно бесплатно, для того чтобы стать частью команды нужно зарегистрироваться по ссылке.

После обучения участники войдут в состав организаторов и вместе с командой "Моей территории" реализуют крупные проекты весеннего сезона: Студенческая весна: перезагрузка; грантовый конкурс "Моя идея"; промо-акции проекта "Открой свою Тюмень"; Киберфестиваль, пишет "Мой портал".

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