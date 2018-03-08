Валерий Серебренников приглашает тюменцев на новый мюзикл

фото мюзикла "Храбрый заяц". Фото: Валерия Серебренникова

Премьера мюзикла Валерия Серебренникова "Остров Гур-гуру, или Рай без Wi-Fi" состоится в Тюмени в молодежном театральном центре "Космос" 25 марта.

Согласно сюжету, группа ребят решила отказаться от гаджетов и приехала на остров, где нет компьютеров и Интернета. Можно сделать только один звонок маме. Это их сознательный выбор, подчеркивает композитор и педагог, подростки сами выбирают путь к свободе. Неожиданно на острове оказываются Тоби и Эмма — их выбросило на берег. Но и они принимают общую установку.

Автором стихов является тюменская поэтесса Антонина Маркова, либретто составил сам Валерий Серебренников, режиссером стала Екатерина Рублева. В спектакле задействованы юные и взрослые исполнители. Репетиции идут в помещении тюменской "Школы будущего". Декорации и костюмы для постановки предоставил областной детский образовательно-оздоровительный лагерь "Остров детства"

"Постановка мюзикла — непростое дело, требующее объединения многих ресурсов, — говорит композитор. — Подавал заявку на грант Президента РФ — увы, не выиграл. Но процесс уже запущен, главное — подобраны исполнители. Распространим билеты, окупим зал. Мне говорят: пиши песни, зачем тебе целые спектакли? В "Храбром зайце", например, 15 песен. А мне нужна драматургия. Пусть сюжет простой, но в драматическом развитии.

Другой мюзикл Валерия Серебренникова, под названием "Храбрый заяц", в марте идет в Самарском театре юного зрителя "САМАРТ". Его премьера прошла в декабре при полном аншлаге, пишет "Тюменская область сегодня".