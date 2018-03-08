Тюменские врачи устроили нефтяникам "Бодрое утро"

фото medica-lab.ru

Необычное начало дня выдалось для сотрудников компаний "Мессояханефтегаз" и "Газпромнефть – Ямал". Акцию "Бодрое утро" в рамках проекта департамента здравоохранения Тюменской области "Академия здоровья" провели специалисты Центра медицинской профилактики.

В Тюмени в офисном центре ямальских "дочек" "Газпромнефти" трудятся геологи, буровики, технологи, юристы, экономисты, представители других профессий. Экспресс-обследование, которое прошли сотрудники предприятий, позволяет выявить наличие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Пациенты измеряли давление, ритм сердца с помощью автоматического электронного тонометра нового поколения. А те, кто не завтракал, экспресс-методом проверили уровень холестерина и сахара в крови.

Немалый интерес вызвало и обследование на специальном мониторе, позволяющем проанализировать структуру тела. Вместе с результатами исследований каждый работник получил консультацию специалиста и профилактические буклеты, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.