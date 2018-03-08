Народный театр Бердюжья готовит новый спектакль

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Водевиль "Ханума" поставит народный театр из Бердюжья. Премьерный показ запланирован на лето.

"Ханума" – третья постановка режиссера и худрука Бердюжского народного театра Анастасии Журавлевой. Базируется коллектив в районном Доме культуры. Первый спектакль – "Тихие зори" – самобытные артисты презентовали несколько лет назад довольно скромно. Второй – "Комедию органов внутренних дел" по пьесе современного драматурга и сценариста Игоря Муренко – зрители приняли на "ура", хотя психологический материал про личный мир человека непрофессиональным актерам было подать непросто.

"Да, над "Комедией" нам пришлось потрудиться, а на "Хануме" планируем отдыхать сами и веселить зал. Для массовки водевиль будет сложным разве что в танцах и песнях – не все умеют это делать, но ничего, научим! Приготовим солидные декорации – даже подиум построим. Сошьем яркие, колоритные костюмы" – рассказала Анастасия Журавлева.

Как пишет "Тюменская область сегодня", сейчас режиссер разводит сцены и продолжает тренировать "народных коллег" по речевой гимнастике .