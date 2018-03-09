В Тюменской области увеличат производство рыбы

Фото ИА "Тюменская линия"

Четвертый съезд работников рыбохозяйственного комплекса России состоялся в Москве. Тюменскую область представило предприятие "Оцелот".

Как рассказал президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области Руслана Цицкиева, обсуждали проблемы морского и океанического промысла.

"В первую очередь, это касается доступности рыбы: по цене и срокам поставок, для жителей всей страны. Мы долгое время были зависимы от зарубежных рыболовов. Сейчас ситуация меняется. В частности, в ближайшем будущем ставка будет сделана на береговую переработку и переработку на плавбазах", - пояснил он.

Что касается развития собственной аквакультуры, то принято решение ровняться на Китай.

"В Китае из потребляемых 70 миллионов тонн рыбы половина выращивается. До этих показателей нам далеко, но тем не менее в России по сравнению с предыдущим годом объем выращенной рыбы вырос на 1,5 процента. В Тюменской области мы двигаемся в русле этой тенденции", - пояснил Руслан Цицкиев.