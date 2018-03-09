Ялуторовский подросток создал социальный видеоролик "Отпишись от алкоголя"

Школьник из Ялуторовска выпустил социальный видеоролик "Отпишись от алкоголя", призванный обратить внимание на проблему употребления горячительных напитков подростками.

Ролик построен на образах, которые подростки создают себе в социальных сетях, чтобы стать популярными среди окружения. Автор социальной рекламы Никита Ильясов делает акцент на том, что существуют другие увлечения, которые помогут завоевать авторитет сверстников и вызвать интерес у противоположного пола. Как отметил сценарист видеоролика Михаил Матюхин, главный посыл созданного контента — показать подрастающему поколению ценность здорового и трезвого образа жизни.

"Видеоролик "Отпишись от алкоголя" — абсолютная инициатива школьника. Это пример, когда зритель перешел из роли потребителя контента к роли создателя, потому что он вдохновился и придумал, каким еще способом обратить внимание своих сверстников на проблему", — отметила Мария Штыкова, руководитель Центра неформального образования мультицентра "Моя территория".

Напомним, что в декабре прошлого года вышла первая партия социальной рекламы, направленная на профилактику детского алкоголизма — видеоролик "Вы — достойный пример", набравший миллион просмотров, и фотовыставка "В пьянстве нет героизма", которую постетило более 70 тысяч человек.

Всю социальную рекламу от медианаставников проекта "Шанс" можно посмотреть в группе во "Вконтакте" и на сайте шанс72.рф в разделе галерея.

Социальный проект "Шанс" прошел в Тюмени во второй раз. В прошлом году в проекте участвовали 46 детей, которым необходима помощь и поддержка. В команде наставников 40 представителей молодежных сообществ областной столицы — политики и спортсмены, менеджеры и психологи, тренеры и руководители творческих студий, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".