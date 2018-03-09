Тюменские школьники презентуют в Москве электроскейтборд

Всероссийский форум «Шаг в будущее»

Тюменские школьники представят свои научные проекты на Всероссийском форуме "Шаг в будущее". Свои изыскания ребята презентуют по основным направлениям инженерных, естественных и социально-гуманитарных наук.

В арсенале исследовательских проектов молодых ученых – электроскейтборд, ультразвуковой дальномер для обнаружения объекта, электрифицированный "умный дом", корзина SMART – устройство для сбора мусора.

Ученик школы № 88 Михаил Пирогов разработал мобильное приложение "ATOMICCREATOR", позволяющее визуализировать строение электронных оболочек атомов различных химических элементов. Исследовательский проект по применению магнитной жидкости для ликвидации аварийных разливов нефти представила ученица школы № 25 Екатерина Подшивалова.

Ежегодно с участниками проводятся множество мероприятий по подготовке к форуму. Для школьников организованы психологические тренинги, практико-ориентированные семинары по защите проектов с участием экспертов в сфере образования и науки.

"Такая глубокая работа с обучающимися в преддверии подготовки к Всероссийскому научному форуму позволяет участникам включить дополнительные ресурсы и акцентировать внимание на новизне исследования, актуальности проекта, личном вкладе автора. В качестве экспертов выступают компетентные ученые и ведущие педагоги общеобразовательных учреждений города. Школьники получают индивидуальные консультации и важные рекомендации по содержанию и оформлению своих работ", – рассказала методист информационно-методического центра Татьяна Перегонцева.

Покорять столицу инновационными разработками школьники будут с 18 по 23 марта, сообщает "АиФ - Западная Сибирь".