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Медики региона проявили себя в спорте

18:59 09 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

На лыжах, коньках, санках и ледянках, со скандинавскими палками и хорошим настроением стартовали медицинские работники из всех муниципалитетов региона. в Тюменской области состоялась акция "Маршрут здоровья", сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Так, в Абатском районе состоялись соревнования по лыжным гонкам, в которых приняли участие медики ОБ №4 . Призовых мест не заняли, но эстафету преодолели. Их коллеги из Бердюжской районной больницы разделились на любителей лыж и коньков. Более тридцати человек стали участниками акции, многие пришли с детьми. По словам главной медсестры Светланы Григорьевой, самой возрастной участнице из Бердюжья было 63 года.

Армизонские медики провели лыжный забег под девизом "На лыжах от гипертонии!". А в Сорокинской больнице дружно решили освоить азы скандинавской ходьбы. Мастер-класс для медработников провел инструктор спорткомплекса.

Врачи Викуловской больницы - Андрей Ананьев и Александр Усатов, как опытные лыжники, дали своим коллегам мастер-класс по коньковой ходьбе. От взрослых не отставала и краснощекая детвора.

Более ста сотрудников всех подразделений Областной больницы №3 города Тобольска вместе со своими семьями активно отдыхали на горнолыжном склоне.

"Охрана здоровья тоболяков — приоритетная цель нашей работы, поэтому мы рекомендуем всем горожанам заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе. И сами активно поддерживаем здоровый образ жизни", — подчеркнул главный врач областной больницы №3 Марат Баширов.

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