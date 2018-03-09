На тюменский фестиваль комиксов приедет известный латвийский художник

фото: SPACE COW. Магазин комиксов (Тюмень)

Известный во всем мире комикс-энтузиаст из Риги, издатель балтийской арт-антологии kuš! Дэвид Шилтер примет участие в фестивале комиксов Comic Arts Tyumen, который состоится в Тюмени 31 марта - 1 апреля 2018.

Как рассказали организаторы фестиваля, работы Дэвида Шилтера пользуются огромной популярностью у художников и любителей комиксов по всему миру. На фестивале Дэвид подробно расскажет об истории kuš! и оценит работы участников выставки.

Среди множества гостей грядущего фестиваля организаторы также отметили путешественника, художника, профессора Университета Калифорнии и преподавателя Школы перспективных исследований Даскина Драма, который прочтет лекцию о том, как устроены комиксы Гранта Моррисона на примере серии Invisibles! Лекция будет вестись на английском языке с переводчиком.

Comic Arts Tyumen - международный образовательный фестиваль, целиком посвященный искусству комиксов. 31 марта - 1 апреля 2018 года независимые авторы, иллюстраторы и издатели комиксов из России и зарубежья соберутся в Тюмени на площадке скейт-парка SibSub. Вход на фестиваль будет бесплатным и открытым для всех желающих, пишет "Вслух.ру".