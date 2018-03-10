Тюменским родителям расскажут о проблемах аутизма

фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская региональная автономная некоммерческая благотворительная организация помощи инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными нарушениями развития"Открой мне мир" проводит 2 апреля инфомарафон по проблемам воспитания ребенка с расстройствами аутистического спектра, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Специалисты помогут разобраться в проблеме не только родителям детей с подобными проблемами здоровья, но и педиатрам, неврологам, воспитателям детских садов, впервые работающим с такими детьми.

Участникам наглядно покажут реабилитационный маршрут, по которому может пройти ребенок-аутист от момента возникновения подозрений о ментальных нарушениях, постановки диагноза, оказания ранней помощи, до присвоения статуса ОВЗ, инвалидности, дошкольного и школьного обучения до предпрофессиональной подготовки.

Мероприятие состоится в тюменском центре "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а) 2 апреля.