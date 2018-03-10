Инструкторов детско-юношеского туризма будут готовить в Пионере

фото: дворец творчества и спорта «Пионер»

Школу по подготовке инструкторов детско-юношеского туризма открывает дворец творчества и спорта "Пионер" вместе с федерациями спортивного туризма и спортивного ориентирования Тюменской области, сообщает пресс-служба "Пионера".

Слушатели школы пройдут подготовку по детско-юношескому туризму, краеведению и других направлениях работы с детьми, активно использующих походно-экспедиционные формы.

Курс ориентирован на специалистов по туристско-краеведческой деятельности, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей, педагогов-предметников, а также лиц старше 18 лет, не являющиеся педагогическими работниками.

Обучение будет проводиться с середины марта по сентябрь по очно-заочной форме, курс рассчитан на 216 часов. Программа включает практические, теоретические занятия и поход первой категории сложности по Южному Уралу.

После окончания школы слушатели получат удостоверение "Инструктор детско-юношеского туризма", а также справки об участии в походе первой категории сложности, что позволит им в дальнейшем участвовать в более сложных походах.

Организационное собрание пройдет 14 марта в 10 часов в центре туризма и краеведения, по адресу: г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 34.