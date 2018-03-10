Тюменский район отметит юбилей "Днем предпринимателя"

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Проведение масштабного Дня предпринимателя планируют организовать в этом году в Тюменском районе в рамках празднования 95-летия. Оргкомитет утвердил концепцию проведения этого мероприятия.

Первая часть дня будет деловая, она предусматривает проведение пленарного заседания, на котором обсудят развитие муниципалитета, сделают анализ социально-экономического развития района. Так же запланирована презентация проекта "Продаем тюменское".

Вторая часть предусматривает деловую выставку с одноименным названием, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".