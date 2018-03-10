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Домашний проект "Золотое кольцо Кулаково" запустили в Тюменском районе

12:36 10 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: управление информационной политики и информатизации администрации района

Выставка "Лоскутная мозаика" открылась в селе Кулаково. Инициаторами проведения мероприятия стали работники местного Дома культуры и библиотеки.

В экспозиции представлены клубное панно, созданное к 70-летию Тюменской области, изделия из серии "Окна", "Петушок", лоскутные одеяла Анны и Людмилы Глазуновых, Лины Гольцовой, Гульфии Мирзаяновой, Аллы Гогул, Людмилы Масловой и других квилтесс. Есть другие изделия, в том числе копия олимпийского одеяла, подаренного в год проведения олимпийских игр в Сочи российской лыжнице и биатлонистке, паралимпийской чемпионке и многократному призеру Паралимпийских игр Юлии Будалеевой.

Помимо творений признанных мастериц на "Лоскутной мозаике" в Кулаково представлены и работы местных жительниц. Декоративно-прикладным творчеством в селах всегда занимались охотно. Кулаково когда-то славилось своими ткачихами, кузнецами, гончарами. Вот и сейчас здесь растет интерес к творчеству, к рукоделию.

У местных деятелей культуры в связи с этим возникла идея – начать домашний проект "Золотое кольцо Кулаково". Библиотекарь Анна Бейдель успешно опробовала его на днях, встречая гостей из Винзилинской средней школы. В кольцо проекта вошли парк имени Чукмалдина, построенный на его средства Свято-Никольский храм, памятник павшим в годы войны воинам, постоянно действующая в клубе выставка "Тюменский ковер", пишет "Мегатюмень". 

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