Тюменцы могут сдать батарейки в строительные магазины

фото: ИА "Тюменская линия"

Крупный строительный магазин принимает использованные батарейки у населения. У одной из сети строительных магазинов заключен договор на утилизацию с челябинским предприятием.

Тюменская сеть насчитывает 25 магазинов, но сдать батарейки можно пока лишь в восьми магазинах сети. Контейнеры для приема отработанных аккумуляторов есть на ул. Федюнинского 79, ул. 50 лет Октября, 109Б, ул. Клары Цеткин, 2Б, ул. Мельникайте, 123, на Московском тракте, 130, ул. Пермякова, 2 стр. 1 и ул. Жуковского, 84. Еще один магазин принимает батарейки круглосуточно - на улице Панфиловцев, 86.

Также известны адреса открытых и круглосуточных экобоксов, размещенных по инициативе областного департамента недропользования и экологии. Как пишет "Вслух.ру", их можно найти по следующим адресам: ул. Станислава Карнацевича, дом 14, ул. Даудельная, дом 11, ул. Седова, дом 55, ул. Чаплина, дома 119 и 121 ул. Депутатская, дом 129