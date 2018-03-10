Мисс ТИУ стала Кристина Созонова

фото: InMedia | медиацентр ТИУ

Звание Мисс и Мистер ТИУ завоевали Кристина Созонова и Владислав Палеев. В Тюменском индустриальном университете подвели итоги ежегодного конкурса.

Финал проекта прошёл в СК "Зодчий" 2 марта. На звание мисс-онлайн ТИУ претендовали 10 участниц, за них свои голоса отдали более 5 тыс. 667 человек. Лидером голосования стала Масилисо Мутумбо, за нее проголосовали 1 тыс. 129 раз. Мистером-онлайн стал Самир Самоловов, он набрал 624 голоса.

По итогам конкурса, звание Мисс и Мистер ТИУ завоевали Кристина Созонова и Владислав Палеев, пишет "Мой портал".