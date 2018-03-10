Тюменцев приглашают в школу добровольца

Фото: Школа добровольца ТюмГУ

Школу добровольца открыли в Тюменском государственном университете. В течение весеннего семестра студенты будут проходить еженедельные занятия под руководством опытных педагогов и тренеров.

В конце каждого месяца обучающиеся должны сдать итоговые экзамены для присуждения квалификации: стажер, доброволец, куратор. Каждый слушатель имеет возможность пройти путь от стажера до куратора своего собственного социального проекта.

"В университете много студентов, готовых делать добро-полезное, но одного желания помочь людям недостаточно. Студенты, как правило, не располагают опытом и специальными знаниями в социальной сфере. Чтобы быть добровольцем в специализированном учреждении, нужны знания. Важно проходить предварительное обучение, чтобы соблюсти принцип "не навреди". Также студенту необходимо знать и понимать, как самому "не выгореть", а также соблюдать границы и доверительные отношения со своим подопечным. Деятельность в социальной сфере имеет свою специфику, и этому будем обучать добровольцев", - рассказала руководитель центра добровольцев Ирина Никулина.

После успешного обучения всего курса участникам вручат сертификаты о прохождении школы, подтверждающие уровень подготовки добровольца.