Студенты узнали особенности посадки цветов в неблагоприятном климате

фото: ИА "Тюменская линия"

Неделю "Садово-паркового и ландшафтного строительства" провели в Тюменском лесотехникуме.

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской обалсти Евгения Самохвалова, мастер-класс "Флористические идеи" продемонстрировали призеры региональных чемпионатов WorldSkills 2016 и 2017 годов компетенции "Флористика" Кристина Худякова и Алия Ермушкина. Девушки показали приемы сборки спирального и кругового букетов, рассказали об основных правилах подготовки цветов и применении декоративных элементов в композициях.

Педагог Наталья Поминова рассказала об особенностях посадки лилий бульбочками, прикорневыми луковицами и чешуйками, отметила особенности ухода за азиатскими и трубчатыми гибридами.

Посадку цветочных культур семенами на рассаду продемонстрировала преподаватель Анна Какабадзе.

Добавим, что мастер-классы и профориентационные встречи в колледжах и техникумах региона проходят регулярно, подробности размещены на официальном сайте заведения, пишет "АиФ - Западная Сибирь"