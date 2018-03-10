Старшекласснники Тюменского района пообщались с предпринимателями

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О риске и легких деньгах, пользе конкуренции и необходимости учиться всю жизнь говорили с десятиклассниками Тюменского района участники проекта "Стратегия жизни", сообщает управление информационной политики и информатизации Тюменского района.

Уже состоялось 12 встреч, в том числе 8 мастер-классов, в которых приняли участие более 200 старшеклассников. Очередная встреча прошла в Червишевской средней школе, куда приехали ребята из Мальково, Онохино, Чикчи, Новотарманска.

Известные в районе предприниматели в общении со старшеклассниками старались помочь им осознанно подойти к выбору жизненных целей и профессии. По словам первого заместителя главы Тюменского района Николая Пуртова, даже если из двухсот участников проекта хотя бы 10-15 задумаются над этими вопросами и сделают выбор более сознательным - то это уже будет успех.