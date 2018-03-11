Интернет-магазин местной молочной продукции пользуется спросом у тюменцев

Фото АО "Золотые луга"

"Золотые луга" доставляет молочную продукцию тюменцам на дом. Интернет-магазин с доставкой товаров начал работать в июне 2017 года. Сейчас компания увеличила график работы службы доставки – до шести дней в неделю.

Удобный сервис интернет - магазина в Тюмени позволит каждый день заказывать молоко, кефир, сметану и сыр.

"Мы учитываем вкусы и потребности наших покупателей - каждый день начинать со свежей и натуральной продукции, - отметила генеральный директор АО "Золотые луга" Евгения Чемеренко.

Выбранный ассортимент торговых марок "Золотые луга", "Живи ЗдорОво" и "Ситниковское" доставят на дом или офис в удобное для вас время. Продукцию привезут свежей, напрямую с завода, сообщает пресс-служба компании.