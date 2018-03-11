Старшеклассники Заводоуковска получили рабочие профессии

Фото пресс-службы ТПАТП №1

Около тридцати старшеклассников Заводоуковского городского округа получили профессию в местном агропромышленном техникуме.

Занятия рассчитаны на два месяца. После окончания обучения старшеклассники сдают экзамены и получают свидетельства официантов и слесарей по ремонту автомобилей, пишет "Тюменская область сегодня".