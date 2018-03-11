В колледжах и техникумах региона состоялись беседы об избирательном праве

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Классные часы в формате интерактивных бесед прошли в колледжах и техникумах региона. Так, например, в Тюменском техникуме индустрии питания, коммерции и сервиса студенты узнали, что по достижению 18 лет они смогут реализовать свое избирательное право.

Студентам рассказали о работе Центральной избирательной комиссии, о возможностях голосования "не по прописке", пишет "АиФ - Западная Сибирь".