Перспективы развития добровольчества обсудят в Тюмени

фото ДТиС "Пионер"

Активная молодежь Тюмени обсудит перспективы развития добровольчества в регионе. Команда мультицентра "Моя территория" запускает серию тематических коммуникативных сессий.

Первая встреча пройдет 22 марта в 18 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория". Принять участие могут все желающие.

Тюменские бизнесмены, редакторы СМИ и представители органов власти Тюменской области расскажут участникам об основных трендах добровольческой сферы, способах взаимодействия и ресурсной поддержке, которую могут оказать. В свою очередь, молодежные сообщества и некоммерческие организации презентуют свою деятельность, вместе с экспертами проведут краш-тест проектов и идей, а также поделятся основными проблемами, с которыми сталкиваются.

По итогу коммуникативной сессии организаторы городских событий получат обратную связь от экспертов — индивидуальные консультации и перечень советов, которые помогут выстроить эффективную коммуникацию и обозначить точки взаимодействия для усиления результативности грядущих инициатив, пишет "Мегатюмень".