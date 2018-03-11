Агрофирма КРиММ укрепила свои позиции на европейском рынке

Фото: Тюменская линия

Агрофирма КРиММ поставит три тысячи тонн элитных семян для компании PepsiCo в 2018 году. В Упорово побывали представители компании. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы КРиММ Геннадий Рязанов.

"Мы уже не первый год с ней работаем, и сейчас вошли в пятилетний цикл поставок картофеля, до 2022 года. Требования к качеству достаточно жесткие, но мы их выдерживаем, поэтому и перешли на долгосрочные отношения", - отметил он.

Также в настоящее время продолжаются деловые контакты с голландскими производителями сельхозтехники.