В тюменском вузе адаптируются к новым вызовам цифровой эпохи

/фото пресс-службы ТюмГУ

Эра цифровой экономики требует пересмотра подхода к высшему образованию. Об этом заявила проректор по образовательной деятельности ТюмГУ Таисья Погодаева, выступая на форуме "Стартап-тур Сколково".

По ее словам, существует множество исследований по поводу того, какие специальности и компетенции будут важны в 21 веке. Если их объединить в три крупных блока, то почти все сходятся в том, что важными являются: критическое мышление, креативность и инновационность и цифровые компетенции, пишет "Вслух.ру".

Проректор привела пример руководителя HR-направления компании PricewaterhouseCoopers, который в последнее время при собеседовании вообще не интересуется, какую специальность или какой вуз закончил выпускник. "Для него важны те надпрофессиональные компетенции, которыми обладает выпускник", - рассказала она.

Еще один тренд — персонификация всех сторон жизни человека — в том числе и образования. "Понимая этот вызов, мы в ТюмГУ реализуем проект по внедрению индивидуальных траекторий обучения. На выходе это приведет к тому, что каждый выпускник университета будет обладать уникальными компетенциями", – сообщила Таисья Погодаева.

"Когда мы готовили кадры для индустриальной экономики, мы понимали набор навыков и умений которыми должен обладать студент для работы, например, инженером. Сегодня процесс подготовки кадров идет 4-6 лет, и рабочее место, под которое готовится специалист, изменяется до неузнаваемости. В итоге мы получаем выпускника, который придя на рабочее место не готов к работе. Кроме того, сегодня очень часто появляются совершенно новые виды деятельности, для которых также требуются кадры. И традиционный университет не готов к этому", - объяснила проректор необходимость изменений.