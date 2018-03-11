up

11.03.2018 воскресенье

USD 56,8011

EUR 70,5299

В Тюмени -17..-19 С 3 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ученые: лекарства от аллергии провоцируют мужское бесплодие

14:59 11 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Антигистаминные препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности. К такому выводу пришли ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе, их исследование публикует журнал Reproduction.

В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием этих препаратов на здоровье разных животных. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.

Это, отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества. Исследователи отмечают необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом биологи рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами, пишет РИА Новости. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Последние новости

15:31 Власти Пекина ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха
14:59 Ученые: лекарства от аллергии провоцируют мужское бесплодие
14:17 Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде
13:51 Александр Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка IBU в Увате Фото
13:32 В тюменском вузе адаптируются к новым вызовам цифровой эпохи
12:31 Ишимские казахи отпраздновали Наурыз Фото
12:19 Агрофирма КРиММ укрепила свои позиции на европейском рынке
11:51 В Винзилях застолье приятелей закончилось поножовщиной
11:37 Перспективы развития добровольчества обсудят в Тюмени
10:58 В колледжах и техникумах региона состоялись беседы об избирательном праве
Все новости

Архив новостей

Март, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Владимир Якушев: дольщики накренившегося дома не останутся без поддержки

В Тюменской области создана эффективная модель поддержки малого бизнеса

Политика

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Степан Киричук: тюменцы способны решить задачи, поставленные в послании президента России

Экономика

Программы поддержки малого и среднего бизнеса переформатируют

Игорь Фролов: в микрорайоне Тура появится улица-дублер

Российское мороженое покоряет Китай

Общество

Ученые: лекарства от аллергии провоцируют мужское бесплодие

В тюменском вузе адаптируются к новым вызовам цифровой эпохи

Ишимские казахи отпраздновали Наурыз

Спорт

Российские керлингисты одержали первую победу на Паралимпиаде

Александр Логинов взял золото в спринте на этапе Кубка IBU в Увате

В Голышмановском районе определили сильнейших в шахматах и гиревом спорте

Происшествия

Власти Пекина ввели оранжевый уровень тревоги из-за загрязнения воздуха

В Винзилях застолье приятелей закончилось поножовщиной

Россиян просят воздержаться от поездок в Гану

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+