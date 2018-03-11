Исследователи назвали главный секрет успешности людей

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Самые успешные люди в большинстве случаев не талантливее, умнее и работоспособнее остальных, они обязаны своему положению воле случая, считают исследователи из итальянского Университета Катании, пишет РИА Новости.

К такому выводу ученые пришли, сделав детальную компьютерную симуляцию жизни на основе реальной модели распределения богатства в мире. В ней десяти процентам мирового населения принадлежит 85% всех благ, однако талант, интеллект и работоспособность в целом распределены равномерно между всеми людьми.

Сначала компьютер смоделировал тысячу человек или агентов среднего уровня одаренности с небольшим стандартным отклонением. Таким образом ни один из агентов в модели не был умнее и трудолюбивее остальных. Благ у них также было поровну.

Затем в модель вносили ряд случайных событий, которыми виртуальные участники могли воспользоваться, чтобы повысить свое благосостояние, если им повезет. В итоге виртуальные результаты распределения благ почти повторили реальное состояние дел — 20% агентов завладели 80% богатств. Симуляцию повторили несколько раз, чтобы удостовериться в прочности результатов.

Ученые отметили, что самые успешные люди отнюдь не оказались самыми талантливыми. Скорее, наоборот, к успеху пришли 20% участников с самыми средними способностями. В то же время им несказанно везло в виртуальной жизни, тогда как в самом низу оказались те, кому совсем не сопутствовала удача.

"Наше исследование позволяет с новой стороны посмотреть на эффективность системы оценки заслуг на основании достигнутых успехов и подчеркивает риски предоставления исключительных почестей или ресурсов людям, которые могли просто оказаться удачливее остальных", — говорится в работе итальянских исследователей.