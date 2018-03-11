Ростуризм откроет офисы в двадцати трех странах мира

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Федеральное агентство по туризму в целях продвижения российского турпродукта и повышения информированности о нем намерено за 2018 год открыть 46 национальных туристических офисов в 23 странах, пишет РИА Новости.

По словам руководителя Ростуризма Олега Сафонова, активная маркетинговая деятельность на туристских рынках за рубежом позволить развивать въездной туризм и увеличить поток иностранных туристов в РФ.

С 2018 года работа по продвижению российского турпродукта на мировом туристском рынке переводится на "новые рельсы". В связи с низкой эффективностью маркетинговой работы национальных туристических офисов Visit Russia (НТО), открытых в 2015-2016 годах, отсутствием бюджетного финансирования на их содержание", а также из-за многочисленных нарушений Ростуризмом принято решение о их реорганизации деятельности.

"Мы отозвали право на использование логотипа и фирменной символики проекта Visit Russia у всех ранее открытых НТО, кроме офисов в Вене, Лондоне и Риме, — заявил глава Ростуризма. - Сеть национальных туристических офисов за рубежом формируется теперь на новых принципах, для нее будут впервые применены ключевые показатели эффективности. Только в 2018 году мы планируем открыть 46 национальных туристских офисов в 23 странах мира".