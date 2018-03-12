13 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская делегация примет участие в форуме "Россия - страна возможностей" в Москве.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание круглого стола "Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области".

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Советская, 61 (актовый зал) начнется экспертная встреча "Биометрия древесных растений. Подведение итогов за 2017 год. Пути дальнейшего развития".

В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале "Тюменской ярмарки" (ул. Севастопольская, 12) начнется торжественное открытие специализированной выставки "Строительство и архитектура. Недвижимость. Дорожная, строительная техника и технологии".

В Тюмени в 16 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется презентация проекта "Паруса духа в Тюмени".

В Тюмени в 19 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (младший возраст).

Этот день в истории:

1519 – испанский конкистадор Фернан Кортес высадился в Мексике.

1807 – в Красноярске умер действительный камергер Николай Резанов, русский дипломат, путешественник, государственный деятель.

1838 – родился итальянский писатель Рафаэлло Джованьоли.

1840 – родился французский писатель Альфонс Доде.

1881 – народовольцы Рысаков и Гриневицкий убили российского императора Александра II Николаевича.

1887 – в годовщину убийства Александра II революционеры попытались убить его сына – царя Александра III.

1888 – родился советский педагог Антон Макаренко.

1898 – в Минске начался I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.

1910 – родилась знаменитая российская дрессировщица, укротительница львов Ирина Бугримова.

1913 – родился самый титулованный из советских поэтов и писателей - Сергей Михалков.

1915 – умер граф Сергей Витте, российский политический деятель, занимавший посты министра финансов и премьер-министра.

1920 – Красная армия освободила от англо-американских интервентов Мурманск.

1928 – умер живописец Франц Рубо.

1944 - родился российский иллюзионист Игорь Кио.

1951 – родилась актриса Ирина Алферова.

1971 – умер американский писатель и художник Рокуэлл Кент.

1974 – в Париже открылся аэродром имени Шарля де Голля.

1999 - состоялся скандальный поединок по боксу между Холифилдом и Льюисом.

2001 - ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.

2002 - Государственная дума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств.

2004 - знаменитый оперный тенор Лучано Паваротти на сцене Metropolitan Opera простился со зрителями.

2013 - избран 266-й Папа Римский Франциск.