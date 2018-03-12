13 марта - события дня
Фото ИА "Тюменская линия"
Тюменская делегация примет участие в форуме "Россия - страна возможностей" в Москве.
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, каб. 521) начнется заседание круглого стола "Обеспечение гарантий трудовой занятости инвалидов в Тюменской области".
В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Советская, 61 (актовый зал) начнется экспертная встреча "Биометрия древесных растений. Подведение итогов за 2017 год. Пути дальнейшего развития".
В Тюмени в 11 часов в Выставочном зале "Тюменской ярмарки" (ул. Севастопольская, 12) начнется торжественное открытие специализированной выставки "Строительство и архитектура. Недвижимость. Дорожная, строительная техника и технологии".
В Тюмени в 16 часов 30 минут в мультицентре "Моя территория" (ул. Ванцетти, 1) начнется презентация проекта "Паруса духа в Тюмени".
В Тюмени в 19 часов в ДТиС "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется торжественное открытие первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (младший возраст).
Этот день в истории:
1519 – испанский конкистадор Фернан Кортес высадился в Мексике.
1807 – в Красноярске умер действительный камергер Николай Резанов, русский дипломат, путешественник, государственный деятель.
1838 – родился итальянский писатель Рафаэлло Джованьоли.
1840 – родился французский писатель Альфонс Доде.
1881 – народовольцы Рысаков и Гриневицкий убили российского императора Александра II Николаевича.
1887 – в годовщину убийства Александра II революционеры попытались убить его сына – царя Александра III.
1888 – родился советский педагог Антон Макаренко.
1898 – в Минске начался I съезд Российской социал-демократической рабочей партии.
1910 – родилась знаменитая российская дрессировщица, укротительница львов Ирина Бугримова.
1913 – родился самый титулованный из советских поэтов и писателей - Сергей Михалков.
1915 – умер граф Сергей Витте, российский политический деятель, занимавший посты министра финансов и премьер-министра.
1920 – Красная армия освободила от англо-американских интервентов Мурманск.
1928 – умер живописец Франц Рубо.
1944 - родился российский иллюзионист Игорь Кио.
1951 – родилась актриса Ирина Алферова.
1971 – умер американский писатель и художник Рокуэлл Кент.
1974 – в Париже открылся аэродром имени Шарля де Голля.
1999 - состоялся скандальный поединок по боксу между Холифилдом и Льюисом.
2001 - ученые сообщили о возможном клонировании Ленина.
2002 - Государственная дума приняла закон об обязательном страховании гражданской ответственности транспортных средств.
2004 - знаменитый оперный тенор Лучано Паваротти на сцене Metropolitan Opera простился со зрителями.
2013 - избран 266-й Папа Римский Франциск.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости