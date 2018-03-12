Медведев назначил "Лидеров России" заместителями министров

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Председатель правительства России Дмитрий Медведев назначил Олега Салагая замминистра здравоохранения, Павла Сорокина - замминистра энергетики и Илью Торосова - замминистра экономики. Все они - победители конкурса "Лидеры России".

Павел Сорокин и Олег Салагай принимали участие во встрече победителей конкурса с президентом России. Сорокин ранее работал у профильного министра Александра Новака в качестве главы аналитического центра при Минэнерго, Салагай в данный момент руководит департаментом общественного здоровья и коммуникаций при Министерстве здаравоохранения. Илья Торосов сейчас работает зампредседателя правления в АО "Тройка д-банк".

Другая участница встречи с президентом — Татьяна Дьяконова, директор по развитию HR-экспертизы "Хоум кредит банка", — также пойдет работать в Минэнерго в качестве помощника Новака, сообщает Газета.ru.

Николай Ступников