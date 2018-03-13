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Тюменские психологи выяснили причины увольнения рабочих и руководителей

12:27 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

Руководители часто увольняются когда нет возможности карьерного роста или развития. У специалистов преобладают социальные мотивы увольнения, например, не сложились отношения с руководителем.

К такому выводу пришли психологи ТюмГУ, которые определили преобладающие мотивы увольнения по собственному желанию сотрудников различных уровней огранизационной иерархии: рабочих, специалистов и руководителей. Оказалось, что рабочие чаще пишут заявление по собственному желанию по витальным причинам: их не устраивает тяжелая физическая работа, ухудшение состояния здоровья из-за нее, хотя и отношения с руководством также для них важны. Любопытно, что недостаточная заработная плата не является преобладающим мотивом ни у одной категории. Ее назвали 25% интервьюированных рабочих, чуть более 19% специалистов и 15 % руководителей. В исследовании участвовали люди 23-55 лет, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.

По словам автора исследования Юлии Клесовой, настоящие причины увольнения человека по собственному желанию часто остаются скрытыми: далеко не все увольняющиеся готовы сообщить покидаемому работодателю все истинные причины увольнения. В частности, потому что рассчитывают получить хорошую рекомендацию от данного работодателя при устройстве на новую работу. "Из-за увеличения количества увольнений по собственному желанию организация может потерять большое количество средств, которое потратит на обучение нового сотрудника, а также на ликвидацию материального ущерба организации, если она коммерческая, при несвоевременном сообщении об уходе, при раскрытии конкурентам коммерчески ценной информации и так далее, - сказала психолог. – Кроме того, увеличение количества увольнений может сформировать негативную репутацию предприятию и обеспечить низкий рейтинг на рынке труда".

Отметим, что вопрос о мотивах увольнения сотрудников разных уровней должностей остается достаточно малоизученным.

Научный руководитель проекта, доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Вадим Левкин утверждает, что несмотря на общие выявленные особенности мотивы конкретных людей могут значительно отличаться от общих тенденций. Вместе с тем, есть и фактор, действующий одинаково мощно на сотрудников всех уровней организационной иерархии, мотивирующий и раскрывающий человеческий потенциал - это условия для взаимопомощи и сотрудничества. Когда руководство, вследствие незнания, делает упор не на те потребности сотрудников и не создает условия для взаимопомощи, то мотивация к труду в этой компании снижается, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ. 

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Теги: исследование , опрос , психологи , рабочие , руководители , ТюмГУ , увольнение

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