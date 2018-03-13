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Коллекцию "Союзмультфильма" покажут в кинотеатрах

12:49 13 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото https://www.youtube.com

Знаменитые анимационные ленты "Снежная королева", "Конек-горбунок", "Двенадцать месяцев" и "Сказка о царе Салтане" из золотой коллекции "Союзмультфильма" покажут в кинотеатрах.

Первыми зрители увидят обновленные "Снежную королеву" и "Конька-горбунка". "Конек‑горбунок" Ивана Иванова-Вано вышел в 1947 году и стал первым полнометражным рисованным фильмом. "Снежная королева" Льва Атаманова появилась спустя 10 лет, в 1957 году, и получила несколько премий международных кинофестивалей.

"В этом году мы разработали и начали реализовывать программу по реставрации нашей золотой коллекции. У нас в библиотеке 1,5 тысячи наименований лент, снятых за 80 лет истории "Союзмультфильма", и мы хотим вернуть на большие экраны полнометражные фильмы, которые в нее входили", — рассказал на презентации проектов "Союзмультфильма" его директор Борис Машковцев.

По его словам, реставрация мультфильмов во многом научный процесс, так как за время хранения в некоторых моментах утратилась цветность, где-то исчезли целые монтажные куски, и историки кино занимаются тем, что восстанавливают по монтажным листам и копиям ленты оригинал.

Председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева отметила, что студия планирует реставрировать по четыре-пять фильмов в год, при этом каждая оцифровка стоит более 1,5 млн рублей. Всего, по ее словам, в золотой коллекции студии около 30 полнометражных фильмов, которые можно показать еще раз.

Добавим, крупнейшая в России студия мультипликационных фильмов "Союзмультфильм" была образована 10 июня 1936 года, сообщает Министерство культуры РФ. 

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Теги: Конек-горбунок , мультфильмы , Снежная Королева , Союзмультфильм

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