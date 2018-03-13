14 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний) начнется заседание научно-технического совета при департаменте, презентация научно-исследовательских проектов с сфере животноводства, растениеводства, использования геоинформационных систем навигации.

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) начнется XVI спартакиада федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области, по настольному теннису.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция генерального директора Агрохолдинга "Юбилейный" Сергея Мамонтова "Перспективы сельхозпредприятия замкнутого цикла в условиях санкций и импортозамещения. Инвестиционная поддержка. Рекордный урожай 2017 года и что с ним делать. Новые тренды на мясном рынке".

В Тюмени в 11 часов в региональном отделении председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева (ул. Водопроводная, 38) начнется прием граждан депутатом Госдумы РФ Анатолием Карповым.

В Тюмени в 11 часов в СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а) начнутся соревнования в рамках первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (младший возраст).

В Тюмени в 14 часов 30 минут в школе № 5 (ул. Мурманская, 31) начнется образовательная сессия "Я - папа", включающая мастер-классы, тренинги, психологические игры и тесты.

В Тюмени в 16 часов в колледже искусств (ул. Республики, 152) начнется закрытие IX городского межведомственного конкурса профессионального мастерства "Педагог года – 2018" и церемония награждения победителей.

В Тюмени в 17 часов 15 минут в корпусе №7 Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70, актовый зал) начнется открытая лекция директора Института наук о Земле ТюмГУ Виталия Хорошавина "Арктика: где ты и какая ты?".

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.

В Тобольске в 14 часов 30 минут в отделе профориентации и трудоустройства (9 мкр., 3б, офис 136) пройдет мастер-класс "Как и зачем подбирать себе команду".

В Тобольске в 16 часов в МАОУ СОШ №17 (7а мкр., 6а, актовый зал) начнется торжественное посвящение в юнармейцы.

В с. Уват в 10 часов в биатлонном центре начнутся соревнования первенства России по биатлону среди юниоров и юниорок.

В с. Онохино Тюменского района пройдет встреча населения с депутатом Госдумы Анатолием Карповым.

В Тюменской области специалисты регионального управления Роспотребнадзора и центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют граждан по вопросам приобретения товаров и услуг, в том числе через интернет, защиты своих прав потребителей в различных жизненных ситуациях. Получить консультации можно по телефонам: (3452) 20-86-66, 20-22-89, 20-31-11, (3452) 68-48-94.

Этот день в мире:

1879 - родился немецкий физик-теоретик, создатель теории относительности, лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн.

1881 - на русский престол взошел император Александр III.

1918 - Всероссийский съезд советов ратифицировал Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками.

1919 - колчаковские войска взяли Уфу.

1920 - родился легендарный футбольный вратарь московского "Динамо" Алексей Хомич.

1930 - ЦК ВКП (б) принял постановление "О борьбе с искривлениями партийной линии в колхозном движении".

1932 - родилась жена первого президента России Наина Ельцина.

1938 - расстреляны Николай Бухарин и Алексей Рыков, крупнейшие деятели партии большевиков и Советского государства.

1953 - умер первый президент социалистической Чехословакии Клемент Готвальд.

1953 – Никита Хрущев избран первым секретарем ЦК КПСС.

1958 - американская ассоциация компаний звукозаписи учредила премию "Грэмми" за высшие достижения в музыке.

1983 - премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер выступила за ужесточение наказаний для футбольных хулиганов.

1994 - умер поэт-песенник Игорь Шаферан.

2000 – американский писатель Стивен Кинг стал первым в мире писателем, опубликовавшим свое произведение в Интернете (за день его прочли 2 млн человек).

2000 – французский актер Ален Делон принял швейцарское гражданство.