Ишимские пивовары представили новый продукт

Первые партии воды "Ишимская" отправились к потребителю. Ее выпускает Ишимская пивоваренная компания, которая занимается производством различных сортов пива и газированной воды.

"Около четырех лет назад, когда мы приступили к реализации проекта по строительству пивоваренного завода, была закуплена очень эффективная установка для очистки воды. Уже тогда у нас появились планы по производству не только пива и газированных напитков, но и очищенной воды", - сообщил учредитель компании Валерий Попылькин.

В Новосибирске было заказано оборудование китайского производства, в короткие сроки выполнены пусконаладочные работы. Мощность производственной линии по розливу очищенной питьевой воды – 600 пятилитровых бутылок в час. Тару предприятие также производит самостоятельно – полгода назад была установлена соответствующая линия по выдуву ПЭТ-бутылки.

Вода берется из Бокаревского водозабора и проходит серьезную очистку и обеззараживание самым безопасным способом – активным кислородом. Для этого на линии установлен озонатор. Высокое качество продукта подтвердили лабораторные пробы – вода "Ишимская" соответствует всем нормам.

Глава Ишима Федор Шишкин посетил мероприятие по запуску линии по розливу чистой питьевой воды. Он по достоинству оценил вкусовые качества местного продукта, а также действия инвесторов по расширению ассортимента и развитию производства.

"С открытием новой линии на пивоваренном заводе создано восемь новых рабочих мест – хоть и немного, но главное, что они появляются. Сегодня мы на территории муниципалитета реально бьемся за каждое рабочее место, за каждое новое производство. Поэтому иметь в городе такой устойчивый, развивающийся бизнес – благо для муниципальной экономики", - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Воду под брендом "Ишимская" можно найти на полках магазинов торговой сети "Дом пива", а также в других магазинах города и районов юга Тюменской области, кроме федеральных торговых сетей. Ишимские пивовары уверены - покупателю новый продукт придется по вкусу.

Соб. инф.