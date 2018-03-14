15 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется очередное заседание регионального парламента.

В Тюмени в 10 часов в парке интерактивных чудес "Эврика" (ул. Логунова, 5а, 2 этаж) начнется награждение победителей и призеров городского этапа конкурса "Живая классика".

В Тюмени в 10 часов в институте транспорта ТИУ (ул. Мельникайте, 72, ауд. 302) начнется ХI международная научно-практическая конференция "Организация и безопасность дорожного движения".

В Тюмени в 10 часов в СК "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, кор. 1) начнутся соревнования в рамках первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей младшего возраста.

В Тюмени в 10 часов в СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60) начнется спартакиада федеральных органов государственной власти, действующих в Тюменской области по настольному теннису.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Всемирный день защиты прав потребителей 2018 года: "Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными" с участием руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо.

В Тюмени в 11 часов в ТРЦ "Гудвин" (ул. Максима Горького, 70) начнется дегустация продукции, которую представят тюменские предприятия на ярмарке "Покупаем тюменское" в рамках фестиваля "Тюменская весна".

В Тюмени в 12 часов в институте физической культуры ТюмГУ (ул. Пржевальского, 37, актовый зал) начнется совещание представителей департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени с руководителями частных спортивных клубов города.

В Тюмени в 13 часов в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева" (ул. Орджоникидзе, 59, 2 этаж, электронный читательский зал) начнется третий очный тур всероссийской олимпиады "Россия в электронном мире" по истории и обществознанию для учащихся 10-11 классов.

В Тюмени в 13 часов в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) начнется первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2006-2007гг.р.

В Тюмени в 14 часов ул. Советская, 61, (Большой зал заседаний) начнется публичное обсуждение "Анализ правоприменительной практики управления Росприроднадзора по Тюменской области по итогам 2017 года".

В Тюмени в 17 часов в Тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал Атриум) начнется заседание Столыпинского клуба "Откровенный разговор", которое проводит Тюменское региональное отделение "Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

В Тюмени с 8 до 17 часов управление ПФР по Тюмени проведет горячую линию - "Ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала для семей с низким доходом". Информацию можно получить по телефону: 8 (3452) 28-00- 92.

В Тюмени в детских отделениях муниципальных городских поликлиник пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов.

В Тобольске в 14 часов Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова (4 мкр., 66) начнется профориентационное мероприятие "Прикоснись к профессии".

В Тобольске в 15 часов в Центре сибирско-татарской культуры (ул. Ершова, 30) состоится краеведческая викторина, отборочный тур областной историко-краеведческой игры "Наследники".

В Увате в биатлонном центре пройдет первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок.

В Увате в 15 часов в центре занятости населения Уватского района (ул.Октябрьская, 64а, 2 этаж) начнется Единый день работодателя.

В с. Армизонское пройдет ярмарка вакансий рабочих мест по трудоустройству граждан на оплачиваемые общественные работы.

Этот день в истории:

44 г. до н. э. - заговорщики убили римского императора Гая Юлия Цезаря.

1822 - царь Александр I утвердил предложение Государственного Совета об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение.

1848 - крепостным крестьянам разрешено с согласия помещика приобретать в собственность недвижимость.

1867 - Австрийская империя переименована в Австро-Венгерскую империю.

1917 – Николай II подписал акт о своем отречении от престола в пользу брата Михаила Александровича.

1924 - родился Юрий Бондарев, советский писатель-баталист.

1924 - родился Владимир Самойлов, советский киноартист.

1926 - умер Дмитрий Фурманов, комиссар Чапаевской дивизии, автор книги "Чапаев".

1930 - родился физик Жорес Алферов, один из российских лауреатов Нобелевской премии (2000 год).

1935 - родился артист цирка Леонид Енгибаров.

1937 - родился писатель Валентин Распутин.

1937 - на 47-м году жизни скончался Говард Филипс Лавкрафт, американский писатель, основатель жанра "хоррор" (ужасов) в литературе.

1939 - фашистская Германия начала оккупацию Чехословакии.

1943 - гитлеровские войска нанесли контрудар по частям Красной Армии и вновь заняли отбитый у них Харьков.

1990 – Михаил Горбачев избран президентом СССР.

1998 - умер американский педиатр и педагог Бенджамин Спок.

2004 - Евросоюз одобрил выводы комиссии о нарушении корпорацией Microsoft антимонопольного законодательства.