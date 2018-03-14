На Ямале зимники закрываются для неполноприводных автомобилей

Зимники. Фото ИА "Север-Пресс"

Движение только для транспортных средств повышенной проходимости открыто по зимней автомобильной дороге Лабытнанги - Мужи – Азовы – Теги. Это связано с сильной метелью.

По автозимнику Уренгой - Красноселькуп разрешено движение для всех транспортных средств массой до 30 тонн.

Зимняя автомобильная дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале работает в следующем режиме: участок Аксарка - Салемал открыт для полноприводных видов авто массой до 20 тонн, участок Салемал - Панаевск - Яр-Сале закрыт для всех, сообщает ИА "Север-Пресс".