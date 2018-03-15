Рэпер ST и резиденты команды Black Star позвали тюменцев на бесплатный концерт

фото Александр ST Степанов ВК

Российский рэпер ST и резиденты команды Black Star выступят в Тюмени 17 и 18 марта. Концерт будет бесплатным. Мероприятие пройдет при поддержке официальных разработчиков игры World of Tanks Wargaming.net.

17 марта на сцене легкоатлетического манежа для игроков и зрителей киберфестиваля Tyumen Cyber Fest 2018 хиты исполнит Natan, Скруджи, KAN, 18 марта – ST.

Попасть на фестиваль и концерты может любой желающий, прошедший регистрацию по ссылке. Возрастное ограничение на фестиваль – 12+ (но можно с родителями), на концерт – 18+.

Как рассказала тюменцна Светлана Ташланова, она давно зарегистрировалась на фестиваль. "Хочу посмотреть, как киберспортсмены соревнуются друг с другом, ознакомиться с оружейными экспонатами, которые будут показывать во время выставки. Ну и очень приятным сюрпризом станет выступление ST – давно наблюдаю за ним в Versus Battle. А Скруджи, Натан, Кан – вообще без комментариев. Круто!" – сказала она.

Напомним, что финал Tyumen Cyber Fest 2018 с призовым фондом 1 млн рублей пройдет 17 и 18 марта в легкоатлетическом манеже. Здесь состоятся соревнования по пяти самым популярным киберспортивным дисциплинам – World of Tanks, CS:GO, Tekken7, DOTA2 и PUBG.

Гостей фестиваля ждут интерактивные площадки – различные военные фотозоны, VR-турнир, фотоматрица, игровые зоны, выставка оружия и многое другое.

Генеральным партнером фестиваля выспутила группа компаний "Автоград". Более 1 тыс мегабит высокоскоростного Интернета предоставил "Ростелеком". Самые лучшие игровые компьютеры на турнире от компании HAYPER PC.

Все турниры фестиваля можно смотреть онлайн в социальной сети "Одноклассники". Призы и подарки от разработчика World of Tanks. Партнеры – студия KEY FACTOR, мультицентр "Моя территория", форум fighting_ru, информационный портал Moi-portal.ru, проект Cybersable, команда, Cyberia Sports, ETOURNAMENT.