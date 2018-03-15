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Иностранные студенты состязались в знании русского языка в ТюмГУ

11:00 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТюмГУ

55 иностранных студентов из ТюмГУ, ТИУ, ТВВИКУ, ТюмГМУ приняли участие в VII студенческой олимпиаде по русскому языку как иностранному, которая прошла в Тюменском госуниверситете.

Цель олимпиады - повышение интереса к изучению русского языка и культурно-исторических традиций России, а также стимулирование творческой активности иностранных студентов. В 2018 году география участников охватила 22 страны мира: наибольшее количество студентов из Казахстана (10), Китая (7) и Узбекистана (6). По четыре участника из Монголии, Ганы, по три – из Таджикистана и Колумбии. Знание русского проверили по двое представителей Вьетнама, Кыргызстана, Мали. Одним участником были представлены Афганистан, Бенин, Бразилия, Германия, Египет, Йемен, Киргизия, Конго, Нигер, Нигерия, Сирия и Франция. Участники олимпиады  выполняли пять тестовых заданий, расшифровывали два ребуса и решали  кроссворд. Наибольшим количеством баллов оценивалось задание творческого характера, которое демонстрировало уровень языковой подготовки иностранного студента. Впервые была организована секция для иностранных преподавателей, изучающих русский язык в России и работающих в вузах Тюмени. В ней приняли участие представители из Франции и США.

"Эта олимпиада очень полезна. Она является способом проверить и показать свои знания по русскому языку, увидеть студентов из других стран. Победа здесь не важна, важно общение, возможность знакомства с другими иностранцами. Все прошло потрясающе. Было очень просто сориентироваться в аудиториях проведения, на регистрации, повсюду были сопровождающие. Все задания были очень доступно и детально объяснены. Если возникали какие-то вопросы, ко мне сразу же подходили и помогали сориентироваться. В качестве пожелания на будущее – было бы здорово, если бы по итогам олимпиады нам сказали, какой уровень владения русским языком мы демонстрируем. Это очень важно для нас, нашей карьеры и дальнейшего совершенствования знаний по русскому языку", – поделилась участница олимпиады, магистрант ТюмГУ Карла Форнери.

Итоги олимпиады подведут 16 марта на церемонии закрытия  в 15 часов по адресу: ул. Ленина, 23, ауд. 501. В программе будут также концертные номера, подготовленные иностранными студентами, и игровые тренинги для всех участников, сообщает пресс-служба ТюмГУ. 

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Теги: иностранцы , олимпиада , русский язык , ТюмГУ

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