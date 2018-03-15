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16 марта - события дня

17:54 15 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в легкоатлетическом манеже начнется брифинг, посвященный проведению финала Tyumen Cyber Fest 2018.

В Тюмени в 19 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется фестиваль региональной лиги КВН "ЗАПСИБ".

В Тюмени в СК "Прибой" пройдут соревнования в рамках первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей. 

В Тюмени в СОК "Здоровье" (ул. Газовиков, 11) пройдет первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р.

В Тюмени состоится заседание президиума правительства Тюменской области. 

В Увате в биатлонном центре пройдут соревнования в рамках первенства России по биатлону среди юниоров и юниорок.

В Ишиме в СК "Юность" в 10 часов начнется первенство Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей (закрытая трасса). 

Этот день в мире:

37 - императором Рима стал Гай Калигула.

1787 - родился Георг Ом, немецкий физик, в честь которого названа единица электрического сопротивления.

1792 - в Стокгольме во время бала-маскарада смертельно ранен король Швеции Густав III.

1859 - родился Александр Попов, изобретатель радио.

1884 - родился Александр Беляев, писатель-фантаст.

1917 – пробыв царем всего один день, Михаил Романов отказался от престола, передав решение проблемы политического устройства России будущему Учредительному собранию.

1919 - умер Яков Свердлов, председатель ВЦИК.

1927 - родился Владимир Комаров, советский летчик-космонавт, погибший в 1967 году. Он стал первой потерей советского корпуса космонавтов.

1935 - родился Сергей Юрский, артист театра и кино.

1940 - умерла Сельма Лагерлеф, шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 1909 года.

1941 - родился Бернардо Бертолуччи, знаменитый итальянский кинорежиссер.

1999 - президиум Российской академии наук принял обращение к обществу, в котором призвал прекратить пропаганду лженаучных учений и верований.

2000 - в Лос-Анджелесе похищены статуэтки "Оскар", приготовленные для церемонии награждения.

2001 – саудовский спецназ штурмом взял российский пассажирский самолет, захваченный чеченскими террористами.

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