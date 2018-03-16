Во Владивостоке овчарка взяла на воспитание леопарда

фото зоопарка "Садгород"

Среднеазиатская овчарка Эльза взяла на воспитание 5-месячную леопардессу Милашу, сообщает пресс-служба зоопарка "Садгород" Владивостока.

Знаменитая среднеазиатская овчарка Эльза, которая живет в одном вольере с львицей Астрой с осени 2017 года, взяла на воспитание леопардессу Милашу. Милаша рождена в зоопарке от пары леопардов Влада и Алены и выкормлена собакой, золотистым ретривером Тэсси.