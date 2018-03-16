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Организаторы городских событий пройдут стажировку на фотоконкурсе "Открой свою Тюмень"

16:24 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Образовательная программа для будущих организаторов крупных региональных и федеральных событий прошла в Тюмени. Практические и лекционные сессии посетило более 250 человек. 

На лекциях региональные спикеры не только познакомили будущих организаторов с понятиями проектного менеджмента и администрирования, но и на примерах проектов рассматривали этапы организации и затронули основные аспекты, на которые необходимо обратить внимание. Кроме того, участники узнали о роли, обязанностях и функциях администратора проектов и подробно разобрали блоки администрирования: от внешнего вида до работы с партнерами. Также будущие организаторы обсудили распространенные ошибки и техники самопроверки, которые помогут избежать появление казусных ситуаций. 

Также участники попробовали управлять эмоциями: применяли методики выстраивания диалога с конфликтными людьми и учились проявлять осознанное сопереживание к проблемам других. Кроме того, будущие организаторы участвовали в игре-симуляции, где задавали друг другу провокационные вопросы, по итогу дали друг другу советы и рекомендации, которые помогут достичь эффективной коммуникации.

18 марта участники пройдут вторую стажировку на крупном событии и вместе со своими кураторами участники организуют более чем на 184 городских площадках фотоконкурс "Открой свою Тюмень".

Напомним, что курсы event-менеджмента стартовали в середине февраля и прошли в три этапа — коммуникативной игры, образовательной программы и стажировки. В конце февраля будущие организаторы прошли первую стажировку на образовательной программе грантового конкурса "Моя идея", где отвечали за организацию: встречали и регистрировали участников, помогали федеральным экспертам в проведении тренингов и следили за исправностью технического оснащения.

По итогу обучения участники вместе с командой "Моей территории" реализуют крупные проекты весеннего сезона: XXIII Областной фестиваль "Студенческая весна"; грантовый конкурс "Моя идея"; Киберфестиваль и других, пишет "Мегатюмень". 

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