В селе Каскара назвали имена самых красивых женщин

фото из личного архива Ирины Соиной

В селе Каскара провели конкурс красоты. Участие в нем приняли замужние женщины. За этот титул состязались восемь местных жительниц.

Победительницей стала Ирина Соина. Ей 27 лет. Она - режиссер Центра культуры и досуга "Юность".

"Кто хотел видеть молодую, но уже счастливую маму? Вот я. В свои 27 счастлива. Красива, занимаюсь любимым делом, у меня прекрасные друзья. А главное в моей жизни - любимая доченька, мой ангелочек. Я - настоящая, живу эмоциями, ничего не скрываю. И в людях люблю такие же качества - честность, искренность, доброту, верность", рассказала о себе победительница.

В соответствии с положением о конкурсе участница должна была быть не моложе 21 года, замужем не менее двух лет. Наличие детей приветствовалось. Конкурс проводился в три этапа. Первый состоялся в конце февраля. Тогда в Каскаре прошли мастер-классы для участниц, встречи и консультации с экспертами - партнерами конкурса: визажистом, стилистом, парикмахером, разбор гардероба, мастер-класс по вечернему макияжу и прическе, тренинг голоса и речи.

Второй этап предусматривал демонстрацию знаний, полученных на мастер-классах, презентацию визитки, выход с детьми, а также конкурс "Интеллект" и дефиле в головных уборах. Потом прошла выездная студийная фотосессия, где дамы предстали в образе кинодив.

Торжественная церемония включала дефиле в белых платьях и национальных костюмах, их представление в творческой форме и выход в вечерних нарядах.

Конкурс красоты в Каскаре проводился впервые, он оказался настолько популярен, что в зале не хватило мест, некоторые зрители стояли. Еще полсотни болельщиков смотрели интернет-трансляцию. В связи с этим организаторы решили - в следующий раз расширят географию и на соседние муниципальные образования. Красавиц в районе хватает!

Как пишет "Аргументы и факты в Западной Сибири", по итогам конкурса жюри определило следующие титулы: "Миссис Каскара - 2018" (1 место) - Ирина Соина, 1-ая "Вице-миссис Каскара -2018" (2 место) – Ольга Иванова, 2-ая "Вице-миссис Каскара - 2018" (3 место) - Наталья Снигирева. Кроме этого, названы "Миссис Овация" (приз зрительских симпатий) - Динара Салямова, "Миссис Дружба" (выбирали сами участницы) стала Ирина Соина, "Миссис CHARM" (специальная номинация от IRMACharm) - Светлана Астапенко, "Миссис Грация" - Елена Лисинына, "Миссис интеллект" - Венера Бабурина.