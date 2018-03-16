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Тюменские дети заняли призовые места на Всероссийском конкурсе прикладного творчества

18:33 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: ИА "Тюменская линия"

Работы ребят из Тюменского областного реабилитационного центра "РОДНИК" получили высокие оценки на детско–юношеском конкурсе прикладного творчества "Ждем тебя, Карлсон!", который состоялся в Москве. 

Ребята получили семь дипломов за первое место и по одному – за второе и третье места в пяти возрастных группах от 5 до 17 лет. 

Как сообщает  департамент социального развития Тюменской области, ОРЦ "Родник"  систематически принимает участие в различных выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества. Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья научиться созидать, развивать мелкую моторику, творческое мышление, терпение, ответственность, конструктивное восприятие мира.

 

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