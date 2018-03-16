Тюменские дети заняли призовые места на Всероссийском конкурсе прикладного творчества

фото: ИА "Тюменская линия"

Работы ребят из Тюменского областного реабилитационного центра "РОДНИК" получили высокие оценки на детско–юношеском конкурсе прикладного творчества "Ждем тебя, Карлсон!", который состоялся в Москве.

Ребята получили семь дипломов за первое место и по одному – за второе и третье места в пяти возрастных группах от 5 до 17 лет.

Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, ОРЦ "Родник" систематически принимает участие в различных выставках и конкурсах декоративно-прикладного творчества. Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья научиться созидать, развивать мелкую моторику, творческое мышление, терпение, ответственность, конструктивное восприятие мира.