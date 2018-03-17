"Тюменский бройлер" предлагает покупателям более двухсот наименований продуктов

Фото управления информационной политики Тюменского района

Ассортимент птицефабрики "ПРОДО Тюменский бройлер" превысил 200 наименований. Ежегодно на одном из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района появляется 10 новых продуктов.

По словам директора птицефабрики Оксаны Величко местные специалисты находятся в постоянном поиске новых рецептов.

"В частности, обязательно продолжим наш проект "Кухни мира". Сейчас мы используем итальянские, греческие, грузинские рецепты, но на этом останавливаться не собираемся. В этом году обязательно будет несколько новинок из кухни быстрого приготовления с новыми вкусами", - рассказала она.

Также "Тюменский бройлер" готов развивать собственную торговую сеть. Накануне в Каскаре открылся фирменный магазин птицефабрики.