"Русский по пятницам" приглашает слушателей

totaldict.ru

В Агротехнологическом колледже стартовал "Русский по пятницам". Он поможет всем желающим подготовиться к тотальному диктанту, который состоится 14 апреля.

Эти курсы помогают вспомнить забытые правила, что особенно актуально для взрослых и работающих людей. На занятиях педагоги рассказывают основные правила, разбирают типичные ошибки, помогают чувствовать себя увереннее не только на диктанте, но и в жизни.

Напомним, тотальный диктант - это ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру письма, пишет "Мегатюмень".