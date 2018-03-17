На "Острове детства" тюменские школьники проводят свое расследование

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Внеканикулярная смена "Кино-детектив" стартовала в загородном детском центре "Остров детства". Ребята из начальных классов школ города Тюмени знакомятся с различными фильмами отечественного кинематографа ХХ -ХХI века, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Ребят ждут увлекательные спортивные соревнования, ролевые игры, творческие конкурсы, и разнообразные мероприятия, направленные на развитие у детей различных навыков и умений.