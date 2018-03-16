17 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов на лыжной базе СДЮСШОР № 2 в лесопарке "Затюменский" (ул. Барнаульская, 17/2) начнутся соревнования по лыжным гонкам "Закрытие зимнего сезона 2017-2018".

В Тюмени в СОК "Здоровье" в 10 часов начнется первенство Тюменской области по волейболу среди девушек 2006-2007 г.р.

В Тюмени в 11 часов в СК "Прибой" начнутся соревнования в рамках первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (младший возраст).

В Тюмени в 12 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется церемония открытия фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018 и турнира по World of Tanks.

В Тюмени в 15 часов в ОДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется Молдавский фестиваль встречи весны "Мэрцишор-2018".

В Тюмени в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) пройдут соревнования по дартсу на Кубок Тюмени.

В Увате в биатлонном центре пройдет Первенство России по биатлону среди юниоров.

В Ишиме в СК "Юность" пройдет открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей.

Этот день в истории:

1521 - Фернандо Магеллан открыл Филиппинские острова.

1680 – в 66 лет умер французский писатель и философ, герцог Франсуа де Ларошфуко.

1809 - в ходе войны со Швецией русские войска под командованием Багратиона заняли Аландские острова.

1856 - родился российский художник-символист Михаил Врубель.

1908 - родился советский писатель и журналист, главный редактор журнала "Юность" Борис Полевой (Кампов).

1921 - в 74 года умер основоположник современной аэродинамики Николай Жуковский.

1925 - родилась актриса театра имени Вахтангова Юлия Борисова.

1926 - в 72 года скончался российский военачальник Алексей Брусилов.

1938 - в Москве состоялась торжественная встреча участников первой советской экспедиции на Северный полюс.

1938 - родился один из величайших в мире артистов балета Рудольф Нуриев.

1940 - начались испытания танка Т-34.

1948 - в Брюсселе подписан договор в военном союзе западноевропейских стран.

1956 - умерла французский физик, лауреат Нобелевской премии Ирен Жолио-Кюри.

1969 - Голда Меир заняла пост премьер-министра Израиля.

1976 - в 69 лет умер выдающийся итальянский кинорежиссер, основоположник неореализма Лукино Висконти.

1991 - прошел Всесоюзный референдум о сохранении СССР и введении поста президента СССР. Три четверти избирателей высказались за сохранение Советского Союза и более 70% - за введение президентского правления.

1992 – в ЮАР состоялся референдум о прекращении политики апартеида.

2004 - В Косово начались двухдневные погромы, в результате которых было сожжено 34 храма и монастыря.