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В Тюменской области создана эффективная система ранней диагностики рака

18:23 17 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.phototyumen.ru

Тюменская область - лидирует по числу скрининговых исследований онкологических заболеваний. По словам главного онколога Тюменской области, руководителя хирургической и медицинской службы МКМЦ "Медицинский город" Владимира Зуева, это позволяет выявить патологические состояния на ранних стадиях. 

"Это зарекомендовавшие себя исследования с доказанной эффективностью: маммография для женщин, компьютерная томография легких, эндоскопические исследования", - пояснил он.

И, хотя скрининговые исследования проводят людям, по ощущениям здоровым, благодаря этой программе почти у четырех тысяч тюменцев в прошлом году были выявлены онкозаболевания.

Более 33% онкологических заболеваний от общего числа выявляются именно на профилактических осмотрах, причем в 65% - это рак на I – II стадии.

В конце 2017 года года в регионе появилось еще одно ноу-хау. На базе смотровых кабинетов в поликлиниках региона, создана система кабинетов раннего выявления заболеваний. Придя в такой кабинет, любой тюменец сможет бесплатно и без записи пройти обследование по 7-10 позициям наиболее опасных онкологических заболеваний. Прошедшие специальное обучение в Онкологическом центре Медицинского города специалисты кабинета, если нужно, направят пациента на дополнительное исследование, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области. 

 

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