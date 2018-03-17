18 марта - события дня

Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 8 часов начнут работу избирательные участки для голосования на выборах президента Российской Федерации.

В Тюмени в 10 часов на 200 городских площадках начнется фестиваль "Тюменская весна".

В Тюмени в 11 часов, 16 часов и в 21 час в зале заседаний Избирательной комиссии Тюменской области (ул. Володарского, 49, 1 этаж) начнутся пресс-конференции председателя облизбиркома Игоря Халина о ходе дня голосования.

В Тюмени в 11 часов в школах региона начнется открытый родительский форум "Большая перемена".

В Тюмени в 11 часов 30 минут в лекгоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется церемония открытия турниров по PUBG, DOTA2, CS:GO, Tekken7 в рамках фестиваля Tyumen Cyber Fest 2018.

В Тюмени в 20 часов 30 минут у здания Тюменского драматического театра (ул. Республики, 129) начнется праздничный митинг-концерт "Россия-Крым: Вместе навсегда!".

В Тюмени в Западно-Сибирском государственном колледже (ул. Рылеева, 34) пройдут соревнования по дартсу на Кубок Тюмени.

В Тюмени подведут итоги городского конкурса "В объективе мудрости".

В Увате в биатлонном центре пройдет Первенство России по биатлону среди юниоров.

В Ишиме в СК "Юность" пройдет открытый Кубок Тюменской области по автомодельному спорту в классах радиоуправляемых моделей.

Этот день в истории:

1314 - во Франции сожжен на костре великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле.

1584 - умер царь Иван IV Грозный.

1844 - родился знаменитый российский композитор Николай Римский-Корсаков.

1869 - на заседании Российского Химического общества впервые сделан доклад об открытии Менделеевым периодической системы химических элементов.

1869 - родился Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании в 1937-1940 годах.

1871 - восстание в Париже национальных гвардейцев, к которым присоединились рабочие и подмастерья.

1874 - родился русский религиозный философ Николай Бердяев.

1892 - лорд Стэнли учредил кубок для лучшей хоккейной команды Канады.

1918 - Совет народных комиссаров вынес постановление о закрытии московских буржуазных газет и применении к их редакторам самых суровых мер наказания.

1921 - окончательно подавлен Кронштадский мятеж.

1921 - подписан Рижский договор между советской Россией и Польшей.

1945 - войска первого Белорусского фронта взяли важный опорный пункт немцев - город и порт Кольберг (ныне Колобжег в Польше).

1959 - родился французский кинорежиссер Люк Бессон.

1960 - впервые в эфир вышла телепередача "Клуб кинопутешественников".

1964 - умер создатель кибернетики Норберт Винер.

1965 - впервые в истории человек вышел в открытый космос. Это был советский космонавт Алексей Леонов.

1980 - родился российский фигурист, чемпион мира и Олимпийских игр Алексей Ягудин.

1991 - В России принимается закон "О милиции".

1999 - Югославия отказалась принять план мирного урегулирования косовского конфликта на переговорах в Рамбуйе.

2004 - рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

2014 - подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав России.