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19 марта - события дня

18:00 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция председателя облизбиркома Игоря Халина, посвященная итогам дня головования. 

В Увате в биатлонном центре пройдет первенство России по биатлону среди юниоров и юниорок.

Этот день в мире:

1629 - родился Алексей Романов, русский царь с 1645 по 1676 годы.

1813 - родился знаменитый английский исследователь Африки Дэвид Ливингстон.

1855 - в бою убит один из руководителей первой обороны Севастополя контр-адмирал Владимир Истомин.

1859 – в Париже состоялась премьера оперы Шарля Гуно "Фауст".

1898 - Русский музей в Санкт-Петербурге принял первых посетителей. 

1900 - родился физик Фредерик Жолио-Кюри, лауреат Нобелевской премии за открытие искусственной радиоактивности.

1906 - расстрелян Петр Шмидт, руководитель восстания на крейсере "Очаков" в октябре 1905 года.

1917 - Временное правительство приняло решение об аресте бывшего императора Николая II и его жены.

1924 - родился кинорежиссер Лев Кулиджанов.

1930 - родился певец, народный артист СССР Борис Штоколов. 

1944 - войска первого Украинского фронта овладели крепостью Кременец.

1949 - родился Валерий Леонтьев, звезда советской и современной российской эстрады.

1955 - в возрасте 58 лет умер маршал Советского Союза Леонид Говоров, советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.

1955 – родился американский киноактер Брюс Уиллис.

1956 - родился Егор Гайдар, внук знаменитых писателей – Александра Гайдара (по отцу) и Петра Бажова (по матери).

1965 – открылся Игарский музей вечной мерзлоты.

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